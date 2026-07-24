Казалось бы, что могло пойти не так? Два «бизнесмена» крали оперативную память из компьютеров в отелях и продавали их на вторичном рынке

Полиция в Китае раскрыла серию дел, связанных с бандой, действовавшей в нескольких отелях и специализировавшейся на краже модулей оперативной памяти.

Еще в мае задержанный заселился в гостиничный номер, оснащенный ПК. Он разобрал корпус компьютера и извлек оперативную память. Однако действовать в одиночку оказалось неэффективно, поэтому он привлек напарника. С 15 по 31 мая, всего за полмесяца, они вдвоем украли в общей сложности 16 модулей памяти.

Изображение Grok

После кражи модули оперативной памяти выставили на продажу на вторичном рынке. В общей сложности «бизнесмены» получили прибыль в размере около 2000 долларов.

Однако, поскольку компьютер не мог нормально загрузиться после потери памяти, администрация отеля быстро заметила аномалию и вызвала полицию. После расследования полиция арестовала Ли и Чэна.