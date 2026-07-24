В два раза быстрее автомобиля: в Сахалинской области беспилотник впервые выполнил реальную доставку медикаментов

Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что впервые в регионе беспилотник выполнил не тестовую, а реальную доставку медицинских грузов. Полёт организовала компания «Аврора БАС», для транспортировки использовался дрон самолётного типа «Аист» компании «Дрон Солюшнс».

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Беспилотник преодолел 32 километра: доставил лекарственные препараты из Корсаковской районной больницы в село Озёрское и вернулся в райцентр с пробирками с образцами крови пациента. Онлайн-мониторинг полёта обеспечила платформа идентификации на базе госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

В правительстве сообщили, что при доставке были соблюдены все необходимые условия для транспортировки грузов, чувствительных к температурам. Аппарат «Аист» теперь оснащён термобоксом, который подключается к бортовой сети. Условия хранения соблюдаются независимо от того, какая температура за бортом: к примеру, в день перевозки было очень жарко.

В компании отмечают: воздушный маршрут может быть востребован во время бездорожья, к примеру, после зимних метелей, а также использоваться для срочной доставки материалов. Первый полёт «Аиста» от Корсакова до Озёрского длился 19 минут, что в два раза быстрее доставки автомобилем.