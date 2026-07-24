GeForce RTX 3060 рано списывать со счетов: в новых тестах она обошла GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600

Несмотря на возраст, GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти неожиданно оказалась долговечнее некоторых более новых моделей. Свежий анализ портала 3DCenter показал, что за последние несколько лет старая видеокарта Nvidia не только не растеряла актуальность, но и начала догонять, а в отдельных сценариях — даже обгонять GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 с 8 ГБ памяти.

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Для сравнения аналитики сопоставили результаты игровых тестов 2023 года с новыми измерениями, опубликованными PC Games Hardware в 2026 году. Во всех случаях GeForce RTX 3060 12GB принималась за условные 100%, что позволило оценить, как изменилось положение других видеокарт с выходом новых игр.

В разрешении Full HD (1080p) преимущество GeForce RTX 4060 над RTX 3060 сократилось с 23,5% до 18,8%. У Radeon RX 7600 падение оказалось еще заметнее — с 20,7% до 11,8%.

В разрешении 1440p разрыв уменьшился еще сильнее. RTX 4060 опережает RTX 3060 уже лишь на 8,5% вместо прежних 19,4%, а преимущество Radeon RX 7600 сократилось с 17,3% до 5%.

Самая интересная картина наблюдается в 4K. В современных тестах обе более новые видеокарты уже уступили RTX 3060 с 12 ГБ памяти. GeForce RTX 4060 показала 97,2% ее производительности, а Radeon RX 7600 — 94,9%.

При этом более производительная GeForce RTX 4070, наоборот, смогла увеличить свой отрыв от RTX 3060. Это, по мнению авторов исследования, говорит о том, что причина не в улучшении драйверов для архитектуры Ampere.

Главным фактором называют объем видеопамяти. GeForce RTX 3060 имеет 12 ГБ VRAM, тогда как у RTX 4060 и Radeon RX 7600 — лишь 8 ГБ. Современные игры все чаще упираются именно в нехватку видеопамяти, особенно в разрешениях 1440p и 4K при высоких настройках графики. В результате более старая карта с большим объемом памяти в ряде новых проектов чувствует себя увереннее, чем более современные модели.