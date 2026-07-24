Таинственные металлические шары обнаружены на пляже в Австралии

В Австралии обнаружили необычные металлические сферы, которые, по предварительным данным, являются фрагментами космического мусора.

Шесть объектов нашли в начале июля на пляже рядом с населённым пунктом Форрест-Бич. После обнаружения спасательные службы оцепили территорию, а специалисты изъяли находки для дальнейшего изучения. Их происхождение пока официально не установлено.

Фото Queensland Fire Department

По мнению экспертов, сферы, вероятнее всего, представляют собой баллоны высокого давления, используемые в ракетной технике. Такие элементы нередко изготавливают из титана, благодаря чему они способны выдерживать экстремальный нагрев при входе в атмосферу и достигать поверхности практически без повреждений. Именно поэтому подобные объекты всё чаще находят после схода космического мусора с орбиты.

Специалисты отмечают, что поведение подобных деталей при возвращении на Землю до сих пор изучено недостаточно. Австралия уже неоднократно становилась местом падения обломков космической техники, включая части станции Skylab, фрагменты корабля SpaceX Dragon и других ракет.

Фото Queensland Fire Department

Власти напоминают, что при обнаружении подозрительных объектов нельзя прикасаться к ним — о находке следует сразу сообщить экстренным службам и космическому агентству.

