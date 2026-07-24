Belkin представил компактный, но мощный аккумулятор на 26 000 мА•ч за $40
Новая модель BPB06 получила поддержку PD и PPS, позволяя одновременно подключать несколько устройств
Компания Belkin выпустила новый портативный аккумулятор BPB06 с большой ёмкостью 26 000 мА•ч. Новинка уже появилась в продаже на китайской площадке JD.com, а её стартовая цена составила 273 юаня — около $40.
Внешний аккумулятор выполнен в чёрном корпусе и весит 576 г. На передней панели размещён логотип Belkin, а по бокам находятся светодиодные индикаторы уровня заряда. Устройство оснащено четырьмя портами по схеме 2 USB-C + 2 USB-A, что позволяет одновременно подключать несколько гаджетов.
Два разъёма USB-A обеспечивают мощность до 12 Вт каждый, а USB-C поддерживают зарядку до 20 Вт. При использовании комбинации одного USB-C и одного USB-A максимальная суммарная мощность достигает 32 Вт.
Устройство поддерживает современные протоколы быстрой зарядки PPS и Power Delivery, что делает его совместимым со смартфонами, планшетами и другой портативной техникой.
Комментарии