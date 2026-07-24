20 000 мАч, 55 Вт и повышенная безопасность: анонсирован новый мобильный аккумулятор Anker
Это улучшенная версия модели Zolo
Anker анонсировала новый внешний аккумулятор, соответствующий китайскому стандарту безопасности GB 47372-2026. Это произошло всего через несколько дней после того, как аналогичное устройство представила Xiaomi.
Судя по опубликованному тизеру, новинка станет обновленной версией мобильного аккумулятора Zolo. Устройство получит два встроенных кабеля USB Type-C, а также по одному порту USB-C и USB-A — то есть поддерживается зарядка до четырех устройств одновременно.
Максимальная мощность зарядки через любой из трех USB-C составит 55 Вт (против 45 Вт у Zolo). Максимальная выходная мощность USB-A составит 33 Вт.
Емкость встроенной батареи — 20 000 мА·ч (74 Вт·ч), это позволяет перевозить устройство в ручной клади большинства авиакомпаний в соответствии с международными правилами.
Главным отличием новой модели станет соответствие стандарту GB 47372-2026. Документ вводит более строгие требования к безопасности литиевых аккумуляторов и направлен на снижение риска возгораний и взрывов. Производители должны полностью перейти на новые требования до 1 апреля 2027 года.
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