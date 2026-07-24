20 000 мАч, 55 Вт и повышенная безопасность: анонсирован новый мобильный аккумулятор Anker

Anker анонсировала новый внешний аккумулятор, соответствующий китайскому стандарту безопасности GB 47372-2026. Это произошло всего через несколько дней после того, как аналогичное устройство представила Xiaomi.

Изображение: Anker

Судя по опубликованному тизеру, новинка станет обновленной версией мобильного аккумулятора Zolo. Устройство получит два встроенных кабеля USB Type-C, а также по одному порту USB-C и USB-A — то есть поддерживается зарядка до четырех устройств одновременно.

Максимальная мощность зарядки через любой из трех USB-C составит 55 Вт (против 45 Вт у Zolo). Максимальная выходная мощность USB-A составит 33 Вт.

Изображение: Anker

Емкость встроенной батареи — 20 000 мА·ч (74 Вт·ч), это позволяет перевозить устройство в ручной клади большинства авиакомпаний в соответствии с международными правилами.

Главным отличием новой модели станет соответствие стандарту GB 47372-2026. Документ вводит более строгие требования к безопасности литиевых аккумуляторов и направлен на снижение риска возгораний и взрывов. Производители должны полностью перейти на новые требования до 1 апреля 2027 года.