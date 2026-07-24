Скорость до 7000 МБ/с и ресурс до 640 ТБ. Представлен SSD Asgard V7

Компания Asgard начала продажи нового SSD-накопителя V7, который использует интерфейс M.2 с поддержкой протокола NVMe и стандарта PCIe 4.0. Новинка уже появилась на китайской площадке JD.com в вариантах 1 и 2 ТБ по цене 999 и 1999 юаней соответственно.

Накопитель обеспечивает скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с, а максимальная скорость чтения и записи достигает 6500 МБ/с. Производитель заявляет ресурс записи до 640 ТБ (TBW), показатель наработки на отказ до 1,5 млн часов и предоставляет пятилетнюю гарантию на устройство.

Фото Asgard

Для охлаждения Asgard V7 получил конструкцию с медной теплоотводящей пластиной площадью около 3,8 см2. Такой подход должен помочь контролировать температуру при высоких нагрузках.