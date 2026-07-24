От аэропорта до аптек: Яндекс обновил «Карты» для путешествий по Турции

Яндекс добавил в «Яндекс Карты» новые инструменты, которые помогут туристам во время поездок по Турции. Сервис позволяет делиться своим местоположением с близкими, строить маршруты внутри аэропортов и торговых центров, а также пользоваться голосовыми подсказками в общественном транспорте.

Изображение: Яндекс

Пользователи могут включить передачу геопозиции на выбранный срок или без ограничения по времени. Это упрощает встречи с попутчиками: приложение показывает местонахождение человека и прокладывает маршрут до него.

Навигация внутри зданий доступна в аэропортах Стамбула, Антальи, Анкары и Измира, а также в ряде крупных торговых центров. Сервис помогает быстро найти выход, стойки регистрации, зоны выдачи багажа, магазины и кафе.

При поездках на общественном транспорте «Яндекс Карты» сопровождают маршрут голосовыми подсказками, предупреждают о пересадках и нужной остановке, отображают расписание, а в Стамбуле также учитывают новые участки линии метро М11 и показывают стоимость проезда. Кроме того, через Yandex Go можно заказать такси в нескольких крупных городах страны. В приложении также доступны сведения о ближайших дежурных аптеках и маршруты до них.