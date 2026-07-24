Как во время запуска «Аполлона-12» в 1969 году. Молния ударила в китайскую ракету Long March 3B прямо на взлёте — это сняли на видео

Китайская ракета Long March 3B («Чанчжэн 3B») пережила удар молнии прямо во время старта и при этом успешно выполнила свою миссию. Необычный инцидент произошел 23 июля вскоре после запуска с космодрома Сичан.

Скриншот видео Chen Chen De Chen

По данным SpaceNews, молния ударила в ракету примерно через 30 секунд после взлета. Яркую вспышку удалось запечатлеть очевидцам — вскоре видео появилось в китайских социальных сетях.

Видео Chen Chen De Chen

Несмотря на попадание молнии, ракета продолжила полет без видимых отклонений. Она успешно вывела полезную нагрузку на расчетную орбиту, а Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) официально подтвердила успешное завершение миссии. При этом сам факт удара молнии в официальном сообщении компании упоминать не стали.

Подобные случаи происходят крайне редко. Самым известным считается запуск Apollo 12 в 1969 году, когда молния поразила ракету всего через несколько десятков секунд после старта. Тогда часть бортовых систем космического корабля временно вышла из строя, однако экипажу удалось восстановить их работу и продолжить полет к Луне.

Еще один похожий инцидент произошел в 2019 году с российской ракетой «Союз». Тогда носитель также получил удар молнии вскоре после взлета, но это не помешало ему успешно вывести спутники на орбиту.

Современные ракеты проектируются с учетом возможного воздействия атмосферного электричества и оснащаются специальными системами защиты, позволяющими безопасно пережить подобные события. Тем не менее прямое попадание молнии в ракету во время активного набора высоты остается одним из самых редких и зрелищных явлений в космонавтике.