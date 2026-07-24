Еще один игровой 8-ядерник AMD с 96 МБ кэша: раскрыты подробности о Ryzen 7 9800HX3D

Фактически, это будет клон Ryzen 7 9800X3D, но только для ноутбуков

AMD готовит новый процессор Ryzen 7 9800HX3D, он станет первым восьмиядерным представителем серии Fire Range с технологией 3D V-Cache. Как сообщает инсайдер Golden Pig Upgrade Pack, CPU получит 8 ядер и 16 потоков, максимальную частоту до 5,1 ГГц и 96 МБ кэш-памяти третьего уровня. Предполагается, что этот CPU станет мобильным аналогом популярного настольного Ryzen 7 9800X3D.

Изображение: Videocardz

Ранее новинку ожидали под названием Ryzen 7 9755HX3D, однако, по данным инсайдера, AMD решила использовать индекс 9800HX3D, приблизив наименование мобильной модели к настольной.

Объем кэша L3 в 96 МБ указывает на использование одного восьмиядерного вычислительного кристалла с 32 МБ стандартного кэша и дополнительного 64-мегабайтного слоя 3D V-Cache. Такой же общий объем кэша используется и в настольном Ryzen 7 9800X3D, хотя максимальная частота мобильной версии, по предварительной информации, будет примерно на 100 МГц ниже.

Инсайдер также утверждает, что массовое производство Ryzen 7 9800HX3D начнется в четвертом квартале 2026 года. Первые ноутбуки с новым процессором могут появиться до конца года, однако наиболее вероятной площадкой для официального дебюта называется выставка CES 2027, которая пройдет в начале января в Лас-Вегасе.

Еще одной особенностью новинки, по данным инсайдера, станет отсутствие жестких требований AMD к выбору дискретной видеокарты. Это позволит производителям ноутбуков сочетать Ryzen 7 9800HX3D с различными мобильными графическими решениями GeForce RTX и Radeon.