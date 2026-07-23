Маленький, да удаленький. Представлен корпус Segotep Boundless Sky 400T за $40

Он уже вышел в Китае

Компания Segotep выпустила корпус Boundless Sky 400T: он имеет большие сетчатые панели с трех сторон и поддерживает установку до 5 вентиляторов, его цена составляет 279 юаней или 40 долларов.

Фото Segotep/ithome

Корпус использует модульную конструкцию с быстрым снятием. Его размеры составляют 380 x 200 x 335 мм, он поддерживает материнские платы M-ATX и ITX. Предусмотрены два порта USB-A 3.0 и один 3,5-мм аудиоразъем.

Корпус имеет ограничение по высоте процессорного кулера в 165 мм, поддерживает блоки питания ATX 140 мм и может вместить один 2,5-дюймовый/3,5-дюймовый жесткий диск снизу и один 2,5-дюймовый жесткий диск сзади.

Фото Segotep/ithome

В этот корпус можно установить до 5 вентиляторов, включая два 120-мм вентилятора снизу (совместимых с жидкостными системами охлаждения 240 мм), два 120-мм вентилятора сверху и один 120-мм вентилятор сзади.