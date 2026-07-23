Россия ставит на роботизацию: число промышленных роботов выросло в 2,5 раза за пару лет

Количество промышленных роботов в России увеличилось с 12,8 тыс. единиц в 2023 году до примерно 32–34 тыс. в 2025 году. Таким образом, парк роботизированного оборудования вырос более чем в 2,5 раза за два года. Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Росэл», посвящённом развитию мировой робототехники.

Одновременно почти в два раза выросла плотность роботизации российской обрабатывающей промышленности. Показатели пока остаются ниже среднемировых, однако именно низкая база создаёт значительные возможности для дальнейшего роста. Российские предприятия постепенно переходят от установки отдельных роботов для выполнения конкретных операций к созданию комплексных автоматизированных систем, объединённых с цифровыми платформами.

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Развитием промышленной робототехники занимаются и предприятия Ростеха. Сейчас корпорация выпускает более 500 промышленных роботов в год, которые используются для сварки, сборки, контроля качества и других производственных задач. Среди заказчиков — предприятия холдинга, а также крупные компании, включая РЖД и ГАЗ. В дальнейшем Ростех планирует увеличить выпуск до 6 тыс. роботов ежегодно.

