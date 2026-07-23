На фоне бума ИИ взлетел спрос на жесткие диски: TDK нарастила выпуск магнитных головок и подвесов, а Resonac сильно увеличила производство магнитных пластин

На фоне бурного развития центров обработки данных для искусственного интеллекта резко вырос спрос на обычные жесткие диски. Как сообщает ресурс The Elec, японские производители компонентов начали масштабное расширение производственных мощностей, а крупнейшие разработчики накопителей ускорили создание моделей емкостью до 100 ТБ.

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По данным отраслевых источников, производство ключевых компонентов для HDD расширяют TDK, JX Advanced Metals, Resonac, Nitto Denko и HOYA. Причиной стал рост спроса на корпоративные накопители большой емкости, используемые в дата-центрах.

В последние годы твердотельные накопители активно вытесняли жесткие диски благодаря высокой скорости и удешевлению флеш-памяти, развитие инфраструктуры ИИ изменило ситуацию. В современных центрах обработки данных SSD используются для быстрого выполнения вычислений, а HDD — для хранения огромных массивов информации и резервного копирования благодаря значительно более низкой стоимости хранения одного терабайта.

По прогнозу TrendForce, поставки корпоративных nearline HDD будут расти в среднем на 23% ежегодно в период с 2025 по 2030 год.

Крупнейшие производители накопителей уже работают над новым поколением сверхъемких моделей. Western Digital тестирует жесткие диски объемом около 40 ТБ и планирует начать их массовое производство во второй половине года. Компания также намерена довести емкость HDD до 100 ТБ к 2029 году.

Seagate уже поставляет облачным провайдерам накопители емкостью до 44 ТБ на базе технологии HAMR и планирует увеличить плотность записи до 10 ТБ на одну пластину, что также позволит создать HDD объемом 100 ТБ.

Toshiba развивает собственную технологию MAMR (микроволновая магнитная запись) и недавно представила жесткие диски объемом 30–34 ТБ с 12 магнитными пластинами — впервые в отрасли. Выпуск моделей на 40 ТБ запланирован на 2027 год, после чего компания рассчитывает перейти к накопителям емкостью 55 ТБ и выше.

Рост рынка стимулирует инвестиции по всей цепочке поставок. TDK расширяет выпуск магнитных головок и подвесов, необходимых для накопителей нового поколения. Resonac увеличит ежегодное производство магнитных пластин с 160 до 210 млн штук. HOYA инвестирует около 50 млрд иен в строительство нового завода по выпуску стеклянных подложек для HDD во Вьетнаме, а JX Advanced Metals и Nitto Denko расширяют производство материалов для магнитных покрытий и гибких печатных плат.

По мнению аналитиков, несмотря на практически полное вытеснение HDD из сегмента персональных компьютеров и ноутбуков, спрос на жесткие диски в центрах обработки данных продолжит расти благодаря развитию искусственного интеллекта и необходимости экономичного хранения постоянно увеличивающихся объемов данных.