Ждать осталось недолго: дефицит флеш-памяти NAND закончится уже в 2027 году, ожидают в TrendForce. Прогнозы по DRAM куда менее оптимистичны

Компания TrendForce опубликовала свой последний отчет об индустрии хранения данных, в котором указывается, что дефицит спроса и предложения на флеш-память NAND, как ожидается, закончится во второй половине 2027 года.

TrendForce прогнозирует, что в течение оставшейся части 2026 года дефицит предложения флеш-памяти NAND составит от 4% до 6%, поэтому цены на NAND в краткосрочной перспективе не снизятся. Агентство отмечает, что продолжающийся рост производства кремниевых пластин такими производителями, как SK Hynix, Micron и Samsung, в сочетании с модернизацией технологических процессов, станет основной причиной того, что предложение в конечном итоге догонит спрос.

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Свою роль сыграл и слабый потребительский спрос. Поскольку цены и без того были высокими, многие потребители отложили планы по обновлению, предпочтя продолжать использовать имеющиеся устройства хранения данных, что снизило рыночный спрос.

С другой стороны, новости относительно памяти DRAM гораздо менее оптимистичны. Председатель совета директоров ADATA предупредил, что дефицит DRAM может сохраняться в течение целого десятилетия, чему способствует неуклонный рост спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Председатель совета директоров SK Hynix также высказал аналогичное мнение, предсказав, что кризис памяти может продлиться до 2030 года.