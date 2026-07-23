Пользователи активно осваивают Max: оформлено более 285 млн подписок на публичные каналы, аудитория мессенджера — больше 125 млн человек

Количество публичных каналов в российском мессенджере Max продолжает быстро расти: всего за две недели после того, как возможность их создавать открыли для всех пользователей, число каналов увеличилось на 30% — и достигло 380 тысяч. Вместе с этим заметно выросла и их аудитория. По данным платформы, суммарное количество подписок на публичные каналы уже превысило 285 млн.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Создать собственный канал теперь может любой пользователь с Цифровым ID. Владельцам Android достаточно сделать это прямо в приложении, а пользователям iPhone функция пока доступна через веб-версию или десктопный клиент. Для создания канала нужно открыть раздел «Чаты», нажать кнопку «+» и следовать подсказкам.

Max — это цифровая платформа, объединяющая средства общения и различные онлайн-сервисы. Пользователям уже доступны личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, отправка крупных файлов, денежные переводы, мини-приложения и чат-боты. При этом публичные каналы пока работают в тестовом режиме.

По состоянию на начало июня количество зарегистрированных пользователей Max превысило 125 млн человек.