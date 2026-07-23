Целый дом можно обеспечивать энергией несколько дней: выпущен комплект GenerLink для современных Ford F-150

Владельцы F-150 Lightning и гибридных версий получили способ подключать автомобиль напрямую к электросети дома во время отключений

Ford расширила возможности своих пикапов F-150 Lightning и F-150 PowerBoost Hybrid: теперь автомобили могут использоваться как полноценный резервный источник питания для дома.

Благодаря совместной разработке с Global Power Products владельцы смогут подключать машину непосредственно к главному электрическому щитку без использования удлинителей через окна и двери.

Фото Ford

Для этого применяется устройство GenerLink, которое устанавливается рядом со счётчиком электроэнергии. Через специальный кабель автомобиль подключается к системе дома и позволяет питать освещение, Wi-Fi, холодильники, насосы, розетки и другие важные устройства в пределах доступной мощности автомобиля.

Система совместима с F-150 Lightning 2022–2025 годов с системой Pro Power Onboard мощностью 9,6 кВт и гибридными F-150 PowerBoost 2021–2026 годов с системой на 7,2 кВт.

По оценке Ford, гибридный пикап способен обеспечивать средний дом энергией до пяти дней, стандартная версия Lightning — до двух дней, а модель с увеличенным аккумулятором — до трёх дней.

Фото Ford

Стоимость GenerLink составляет около 1100 долларов вместе с необходимыми компонентами и установкой.

