Россияне отказываются от мобильного интернета — в 2026 году в некоторых регионах объем мобильного трафика упал на 40%

В первой половине 2026 года в России заметно сократилось потребление мобильного интернета. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные виртуального оператора «СберМобайл» и участников рынка, в отдельных регионах объем мобильного трафика снизился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Изображение сгенерировано Gemini

Самое значительное падение зафиксировано в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае — во всех этих регионах снижение превысило 40%. В Москве и Московской области потребление мобильного интернета сократилось примерно на 30%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 18%. В целом по сети «СберМобайла» объем мобильного трафика уменьшился на 22%.

Представители отрасли связывают эту тенденцию с участившимися ограничениями работы мобильного интернета. Если в 2025 году такие меры в основном затрагивали отдельные регионы, то в 2026 году ограничения стали чаще применяться и в крупнейших городах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

По данным операторов, в 2025 году, несмотря на начало ограничений, потребление мобильного интернета продолжало расти. В частности, представители T2 и «Билайна» сообщили, что средний объем трафика на одного абонента увеличился по сравнению с 2024 годом, хотя точные цифры компании не раскрыли.

Собеседники «Ведомостей» прогнозируют, что по итогам всего 2026 года суммарный объем мобильного интернет-трафика в России может сократиться более чем на 10% относительно прошлого года, если текущая ситуация сохранится.

На фоне ограничений пользователи чаще переходят на альтернативные способы доступа в интернет. Среди них — публичные сети Wi-Fi, домашний проводной интернет и, в отдельных случаях, спутниковые системы связи. Несмотря на то, что потребление мобильного интернета падает, тарифы на сотовую связь в России растут.