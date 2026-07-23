«Пальчиковый» аккумулятор формата 18650, который можно заряжать напрямую от USB-C. Представлен Nitecore NL1840R

В нем даже предусмотрен индикатор зарядки

Компания Nitecore представила новый литий-ионный аккумулятор формата 18650 под названием NL1840R. Главной особенностью новинки стал встроенный разъем USB Type-C, который позволяет заряжать аккумулятор напрямую без использования отдельного зарядного устройства.

Изображение: Nitecore

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч (14,4 Вт·ч) при номинальном напряжении 3,6 В. Во время зарядки встроенный светодиодный индикатор отображает состояние батареи: красный цвет означает процесс зарядки, а зеленый — полное восстановление заряда.

При этом USB-C не является единственным способом зарядки. NL1840R также совместим с традиционными зарядными устройствами для литий-ионных аккумуляторов и может использоваться в фонарях со встроенной системой зарядки. Однако производитель предупреждает, что из-за увеличенной длины аккумулятора — около 71 мм — совместимость с некоторыми устройствами может быть ограничена.

По данным Nitecore, аккумулятор рассчитан минимум на 500 циклов зарядки и после этого должен сохранять около 80% первоначальной емкости.

Емкость 4000 мА·ч не является рекордной для аккумуляторов формата 18650, но подобные модели все еще встречаются нечасто. Стоимость Nitecore NL1840R пока официально не объявлена. Для сравнения, модель NL1840HP без встроенного USB-C сейчас продается в США примерно за 24 доллара. По информации компании, поставки нового аккумулятора уже начались.