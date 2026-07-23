Датчик 3K, аккумулятор на 9900 мА•ч, IP66 и солнечная панель. Камера Xiaomi, которой не нужен Wi-Fi и электричество, поступила в продажу в Китае

Компания Xiaomi выпустила новую уличную смарт-камеру Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition, которая рассчитана на установку в местах без доступа к электричеству и проводному интернету. Устройство уже появилось в продаже в Китае на JD.com по цене 649 юаней и может работать без подключения к Wi-Fi благодаря встроенному 4G-модулю.

Камера оснащена двумя SIM-картами 4G для более стабильного соединения и автоматического переключения между сетями. Встроенный аккумулятор ёмкостью 9900 мА•ч обеспечивает более недели автономной работы, а солнечная панель мощностью 7,6 Вт позволяет подзаряжать устройство без подключения к розетке. Производитель позиционирует модель как решение для удалённых объектов, дач, загородных домов и других мест без инфраструктуры.

Фото Xiaomi/ithome

Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro получила две камеры по 5 Мп с поддержкой изображения 3K и объективами с диафрагмой f/1.6. Для ночной съёмки используется система с белой и инфракрасной подсветкой, которая автоматически усиливает освещение при обнаружении человека.

Камера поддерживает интеллектуальную запись: при отсутствии движения частота кадров снижается до одного кадра каждые две секунды, что позволяет экономить более 90% места в памяти. Также устройство имеет защиту IP66, двустороннюю связь, поддержку microSD и отправку уведомлений через приложение Mi Home при обнаружении подозрительной активности.

