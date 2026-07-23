Российский кроссовер Jeland J6 выходит с полным приводом и новым двигателем

Новинка получила обновленное оснащение и адаптирована к эксплуатации в российских климатических условиях

Российский бренд Jeland анонсировал новую полноприводную версию кроссовера J6 — Jeland J6 AWD. Автомобиль получил 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с., семиступенчатую роботизированную коробку передач и интеллектуальную систему полного привода с шестью режимами движения, адаптирующими работу автомобиля к разным дорожным условиям.

Изображение: Jeland

На старте продаж модель предложат в комплектации «Престиж». В оснащение вошли цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма, обновленная мультимедийная система с восьмиядерным процессором, панорамная крыша, подогрев всех сидений, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с восемью динамиками и комплекс электронных ассистентов водителя, включая систему кругового обзора с режимом «прозрачное шасси».

Изображение: Jeland

Кроссовер также адаптирован к эксплуатации в российских климатических условиях. Кузов имеет антикоррозийную защиту, а зимний пакет включает подогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений.

Производство Jeland J6 AWD организовано по полному циклу на заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге. Дату начала продаж и стоимость новинки производитель объявит позже.