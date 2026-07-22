Wildberries, Ozon и другие маркетплейсы будут штрафовать до 500 тыс. рублей за недостоверную информацию в карточках и игнорирование жалоб пользователей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит административную ответственность для владельцев цифровых платформ за нарушение требований законодательства о платформенной экономике. Новые правила затронут маркетплейсы, сервисы доставки, агрегаторы объявлений и другие онлайн-платформы.

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Документ дополняет Кодекс об административных правонарушениях новыми составами нарушений и устанавливает систему штрафов для операторов платформ, их должностных лиц, а также продавцов.

Так, за размещение непроверенной информации в карточке товара или необоснованное удаление либо ограничение доступа к ней должностным лицам грозит штраф от 30 до 80 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 50 до 100 тыс. рублей.

За нарушение правил проведения скидок и снижения цен санкции окажутся выше: для должностных лиц — от 30 до 80 тыс. рублей, для компаний — от 100 до 300 тыс. рублей.

Самые крупные штрафы предусмотрены за игнорирование жалоб пользователей и неисполнение обязанности по рассмотрению споров. В этом случае юридическим лицам может грозить штраф до 500 тыс. рублей.

Отдельные санкции вводятся за действия в отношении продавцов. Платформы смогут оштрафовать за необоснованную блокировку доступа к личному кабинету, снижение рейтинга, изменение позиции товаров в поисковой выдаче, непроверку сведений о продавцах и владельцах пунктов выдачи заказов, одностороннее изменение условий договоров, а также за нарушение требований к работе поисковых алгоритмов. За такие нарушения должностным лицам придется заплатить от 30 до 80 тыс. рублей, а компаниям — от 100 до 400 тыс. рублей.

Закон также устанавливает ответственность для самих продавцов за нарушения при размещении предложений о продаже товаров. Первое нарушение обойдется должностным лицам в 5–30 тыс. рублей, а юридическим лицам — в 30–70 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы увеличатся до 10–50 тыс. и 70–200 тыс. рублей соответственно.