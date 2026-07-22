Выглядит как колонка или ПК. Представлен стильный и недорогой NAS Beelink с большим набором портов и двумя 2,5GbE

Компания Beelink расширила линейку сетевых хранилищ ME Pro, представив новую версию с четырьмя отсеками для накопителей на базе процессора Intel Pentium Silver J5005. Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 1799 юаней (около 265 долларов) на старте.

Устройство построено на четырехъядерном процессоре Intel Pentium Silver J5005 поколения Gemini Lake, выполненном по 14-нм техпроцессу. Чип работает с четырьмя потоками и дополнен 8 ГБ оперативной памяти DDR4.

Фото Beelink/ithome

Для накопителей предусмотрены четыре отсека, а также два разъема M.2 2280. Один поддерживает интерфейс PCIe Gen2 x1 и используется в качестве системного SSD, второй совместим с SATA-накопителями для дополнительного хранения данных. NAS поставляется с предустановленным SSD объемом 128 ГБ и фирменной операционной системой fnOS.

Одной из сильных сторон новинки стал набор интерфейсов. На передней панели расположен порт USB-A со скоростью до 5 Гбит/с. Сзади находятся два сетевых порта 2,5GbE RJ45, HDMI, USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode, еще два порта USB-A (5 Гбит/с и 480 Мбит/с), а также 3,5-мм аудиоразъем.