Новолакская ВЭС в Дагестане стала крупнейшим ветропарком России

Все ключевые компоненты для этого ветропарка произведены в контуре «Росатома»

Корпуса, системы питания и охлаждения

«Росатом Возобновляемая энергия» завершил ввод в эксплуатацию Новолакской ветроэлектростанции в Дагестане. После запуска второго этапа объект начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему России и стал крупнейшим ветропарком страны. Об этом рассказали в пресс-службе «Росатома». 

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Источник изображения: Росатом Возобновляемая энергия

В состав второй очереди вошли 59 ветроэнергетических установок общей мощностью 147,5 МВт. Общая установленная мощность станции достигла 300 МВт. Всего на объекте работают 120 турбин по 2,5 МВт каждая. Ожидается, что среднегодовая выработка составит около 879 млн кВт·ч.

Новолакская ВЭС стала десятым действующим ветропарком «Росатома» и первым проектом компании с рекордной долей отечественного оборудования. Основные компоненты для станции изготовлены на российских предприятиях, включая производственные площадки в Волгодонске, а лопасти поставил композитный дивизион госкорпорации.

По данным компании, сегодня в эксплуатации находится более 1,3 ГВт ветроэнергетических мощностей. До 2028 года «Росатом» намерен увеличить этот показатель примерно до 2 ГВт за счет строительства новых ветроэлектростанций.

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