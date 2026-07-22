Огромный 8-литровый бак для воды, самоочистка и высокая производительность: Xiaomi начала принимать в Китае предзаказы на мощный очиститель воздуха с увлажнителем

Xiaomi начала приём предзаказов на увлажнитель Mijia Purifier Humidifier 3 Pro, который не только поддерживает комфортный уровень влажности, но и одновременно очищает воздух. Новинка уже появилась на платформе Xiaomi Youpin по цене 1699 юаней (около 250 долларов).

Устройство обеспечивает производительность увлажнения до 2000 мл/ч, а в ночном режиме уровень шума снижается до 28,1 дБ(A). При этом встроенная система очистки воздуха демонстрирует производительность CADR до 422 м3/ч для твердых частиц и до 247 м3/ч для формальдегида.

Изображение Xiaomi

Главной особенностью модели стал резервуар для воды объемом 8 литров, которого хватает примерно на 16 часов непрерывной работы. Конструкция с односторонней подачей воды предотвращает обратное попадание использованной жидкости и снижает риск пожелтения бака. Предусмотрены функции самоочистки и раздельной очистки компонентов.

Сверху расположен ЖК-дисплей, отображающий пять основных параметров работы устройства. Управлять увлажнителем можно через фирменное приложение Mijia, где доступен просмотр графика изменения влажности, а также с помощью голосового помощника Xiao Ai.

Изображение Xiaomi/ithome

Для удобства эксплуатации воду можно доливать прямо сверху либо снять резервуар целиком. Кроме того, устройство оснащено колесиками, что облегчает его перемещение по дому.

