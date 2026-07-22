Публичный Wi-Fi переживает бум на фоне проблем с мобильным интернетом: россияне создали 4,1 миллиарда сессий в публичных сетях Wi-Fi с начала 2026 года

Это в 3,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года

Россияне стали значительно чаще пользоваться публичными сетями Wi-Fi. По данным аналитики оператора Hot-WiFi, в первой половине 2026 года число подключений к общедоступным точкам доступа выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 4,1 млрд сессий. Об этом сообщают «Ведомости».

Изображение сгенерировано Gemini

Рост интереса к публичному Wi-Fi участники рынка связывают сразу с несколькими факторами. Среди них — периодические ограничения в работе мобильного интернета, повышение стоимости услуг связи и расширение самой сети бесплатных точек доступа в кафе, гостиницах, торговых центрах, бизнес-центрах и других общественных местах.

Тенденцию подтверждают и операторы фиксированного интернета, которые также развивают собственные сети публичного Wi-Fi. По их оценке, заметный рост спроса начался летом 2025 года, после первых масштабных ограничений работы мобильного интернета в ряде регионов России. Тогда же начали активно появляться онлайн-карты с расположением доступных точек Wi-Fi.

Пользователи стали не только чаще подключаться к общественным сетям, но и значительно активнее ими пользоваться. По данным Hot-WiFi, за год объем переданного трафика увеличился в 2,8 раза и достиг 3,6 млн ГБ.

Высокую активность фиксируют и на объектах транспортной инфраструктуры. По статистике компании «Транстелеком», в первой половине 2026 года пассажиры железнодорожных вокзалов и станций передали через публичный Wi-Fi 3467 ТБ данных — на 77% больше, чем годом ранее. Количество подключений выросло более чем вдвое и достигло 9,2 млн.

Особенно заметен рост в Москве. За первые шесть месяцев 2026 года жители и гости столицы подключались к публичным точкам доступа около 611 млн раз, что в 3,4 раза превышает показатель годичной давности. Общий объем переданных данных превысил 548 тыс. ГБ, увеличившись почти втрое.

По словам директора по развитию и эксплуатации услуг связи компании «Телеком-биржа» Анастасии Биджеловой, общественные сети Wi-Fi постепенно перестают быть лишь дополнительным сервисом и становятся важной частью городской цифровой инфраструктуры. В свою очередь, основатель сервиса Dominternet.ru Сергей Скворцов считает, что ограничения в работе мобильного интернета заметно повлияли на привычки пользователей, и многие начали обращать внимание на наличие бесплатного Wi-Fi при выборе мест для работы или отдыха.

Вместе с тем специалисты по информационной безопасности напоминают, что использование открытых сетей Wi-Fi связано с определенными рисками. Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают, что злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа или перехватывать трафик пользователей, если соединение недостаточно защищено. Аналогичные рекомендации дают и специалисты Сбербанка, советуя не передавать через публичный Wi-Fi конфиденциальные данные без использования защищенного соединения, например, VPN.