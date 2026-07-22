Более 40 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получают июльское обновление HyperOS: список устройств
Всего же в перечне почти 60 моделей — с учетом планшетов
Xiaomi начала поэтапное распространение июльского обновления безопасности 2026 года для 58 смартфонов и планшетов брендов Xiaomi, Redmi и Poco. Все новые прошивки содержат патч безопасности Android от 1 июля 2026 года.
Обновления доступны как для устройств на HyperOS 3, так и для ряда моделей, которые пока продолжают работать на HyperOS 2.
Список устройств Xiaomi:
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14 CIVI;
- Xiaomi 17T;
- Xiaomi 17T Pro;
- Xiaomi Civi 2;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro.
Одной из моделей с самым широким охватом стал Xiaomi 14 Ultra — обновление уже доступно для глобальной версии, Европы, Индии, Турции, Тайваня и России. Интересно, что Xiaomi 13T в Европе пока работает на HyperOS 2, а вот в Индонезии эта модель уже получила HyperOS 3.
Список устройств Poco:
- Poco C Pad;
- Poco C75;
- Poco C81;
- Poco C85 4G;
- Poco C85x;
- Poco M6;
- Poco M6 Pro 4G;
- Poco M7 4G;
- Poco M7 Plus;
- Poco M8 Pro 5G;
- Poco M8s;
- Poco Pad;
- Poco Pad M1;
- Poco Pad X1;
- Poco X7;
- Poco X8 Pro;
- Poco X8 Pro Iron Man Edition.
Одним из лидеров по количеству региональных обновлений стал Poco X7 — новая прошивка уже распространяется в Китае, Индии, Индонезии, России, Турции, на Тайване и на глобальном рынке.
Список устройств Redmi:
- Redmi 13;
- Redmi 13C 5G;
- Redmi 13R;
- Redmi 13X;
- Redmi 14C;
- Redmi A3 Pro;
- Redmi Note 13 Pro 4G;
- Redmi Note 14 4G;
- Redmi Note 14 Pro;
- Redmi Note 14 Pro 4G;
- Redmi Note 14 Pro+;
- Redmi 15;
- Redmi 15 4G;
- Redmi 15A 5G;
- Redmi 15C 4G;
- Redmi 17 5G;
- Redmi A7 Pro;
- Redmi A7 Pro 5G (India);
- Redmi Note 15 Pro;
- Redmi Note 15 Pro+;
- Redmi Turbo 5.
Некоторые бюджетные модели, включая Redmi 13C 5G, Redmi 13R и Redmi 15C 4G, пока продолжают получать обновления на базе HyperOS 2.
Список планшетов Redmi:
- Redmi Pad 2 4G;
- Redmi Pad 2 9.7;
- Redmi Pad 2 Pro;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad SE 2;
- Redmi Pad SE 4G;
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi.
Обновления распространяются поэтапно, поэтому даже если модель входит в список, прошивка может стать доступна не сразу — сроки зависят от региона, версии устройства и этапа развертывания обновления.
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