Более 40 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получают июльское обновление HyperOS: список устройств

Всего же в перечне почти 60 моделей — с учетом планшетов

Мобильные телефоны

Xiaomi начала поэтапное распространение июльского обновления безопасности 2026 года для 58 смартфонов и планшетов брендов Xiaomi, Redmi и Poco. Все новые прошивки содержат патч безопасности Android от 1 июля 2026 года.

Изображение сгенерировано Grok

Обновления доступны как для устройств на HyperOS 3, так и для ряда моделей, которые пока продолжают работать на HyperOS 2.

Список устройств Xiaomi:

  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14 CIVI;
  • Xiaomi 17T;
  • Xiaomi 17T Pro;
  • Xiaomi Civi 2;
  • Xiaomi Civi 4 Pro;
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro.

Одной из моделей с самым широким охватом стал Xiaomi 14 Ultra — обновление уже доступно для глобальной версии, Европы, Индии, Турции, Тайваня и России. Интересно, что Xiaomi 13T в Европе пока работает на HyperOS 2, а вот в Индонезии эта модель уже получила HyperOS 3.

Список устройств Poco:

  • Poco C Pad;
  • Poco C75;
  • Poco C81;
  • Poco C85 4G;
  • Poco C85x;
  • Poco M6;
  • Poco M6 Pro 4G;
  • Poco M7 4G;
  • Poco M7 Plus;
  • Poco M8 Pro 5G;
  • Poco M8s;
  • Poco Pad;
  • Poco Pad M1;
  • Poco Pad X1;
  • Poco X7;
  • Poco X8 Pro;
  • Poco X8 Pro Iron Man Edition.

Одним из лидеров по количеству региональных обновлений стал Poco X7 — новая прошивка уже распространяется в Китае, Индии, Индонезии, России, Турции, на Тайване и на глобальном рынке.

Список устройств Redmi:

  • Redmi 13;
  • Redmi 13C 5G;
  • Redmi 13R;
  • Redmi 13X;
  • Redmi 14C;
  • Redmi A3 Pro;
  • Redmi Note 13 Pro 4G;
  • Redmi Note 14 4G;
  • Redmi Note 14 Pro;
  • Redmi Note 14 Pro 4G;
  • Redmi Note 14 Pro+;
  • Redmi 15;
  • Redmi 15 4G;
  • Redmi 15A 5G;
  • Redmi 15C 4G;
  • Redmi 17 5G;
  • Redmi A7 Pro;
  • Redmi A7 Pro 5G (India);
  • Redmi Note 15 Pro;
  • Redmi Note 15 Pro+;
  • Redmi Turbo 5.

Некоторые бюджетные модели, включая Redmi 13C 5G, Redmi 13R и Redmi 15C 4G, пока продолжают получать обновления на базе HyperOS 2.

Список планшетов Redmi:

  • Redmi Pad 2 4G;
  • Redmi Pad 2 9.7;
  • Redmi Pad 2 Pro;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi Pad SE 2;
  • Redmi Pad SE 4G;
  • Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi.

Обновления распространяются поэтапно, поэтому даже если модель входит в список, прошивка может стать доступна не сразу — сроки зависят от региона, версии устройства и этапа развертывания обновления.

Публичный Wi-Fi переживает бум на фоне проблем с мобильным интернетом: россияне создали 4,1 миллиарда сессий в публичных сетях Wi-Fi с начала 2026 годаИИ научился объяснять открытия, но не предсказывать их: тест CUSP выявил пределы научного прогнозирования моделей