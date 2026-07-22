Более 40 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получают июльское обновление HyperOS: список устройств

Всего же в перечне почти 60 моделей — с учетом планшетов

Xiaomi начала поэтапное распространение июльского обновления безопасности 2026 года для 58 смартфонов и планшетов брендов Xiaomi, Redmi и Poco. Все новые прошивки содержат патч безопасности Android от 1 июля 2026 года.

Изображение сгенерировано Grok

Обновления доступны как для устройств на HyperOS 3, так и для ряда моделей, которые пока продолжают работать на HyperOS 2.

Список устройств Xiaomi:

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14 CIVI;

Xiaomi 17T;

Xiaomi 17T Pro;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro.

Одной из моделей с самым широким охватом стал Xiaomi 14 Ultra — обновление уже доступно для глобальной версии, Европы, Индии, Турции, Тайваня и России. Интересно, что Xiaomi 13T в Европе пока работает на HyperOS 2, а вот в Индонезии эта модель уже получила HyperOS 3.

Список устройств Poco:

Poco C Pad;

Poco C75;

Poco C81;

Poco C85 4G;

Poco C85x;

Poco M6;

Poco M6 Pro 4G;

Poco M7 4G;

Poco M7 Plus;

Poco M8 Pro 5G;

Poco M8s;

Poco Pad;

Poco Pad M1;

Poco Pad X1;

Poco X7;

Poco X8 Pro;

Poco X8 Pro Iron Man Edition.

Одним из лидеров по количеству региональных обновлений стал Poco X7 — новая прошивка уже распространяется в Китае, Индии, Индонезии, России, Турции, на Тайване и на глобальном рынке.

Список устройств Redmi:

Redmi 13;

Redmi 13C 5G;

Redmi 13R;

Redmi 13X;

Redmi 14C;

Redmi A3 Pro;

Redmi Note 13 Pro 4G;

Redmi Note 14 4G;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 Pro 4G;

Redmi Note 14 Pro+;

Redmi 15;

Redmi 15 4G;

Redmi 15A 5G;

Redmi 15C 4G;

Redmi 17 5G;

Redmi A7 Pro;

Redmi A7 Pro 5G (India);

Redmi Note 15 Pro;

Redmi Note 15 Pro+;

Redmi Turbo 5.

Некоторые бюджетные модели, включая Redmi 13C 5G, Redmi 13R и Redmi 15C 4G, пока продолжают получать обновления на базе HyperOS 2.

Список планшетов Redmi:

Redmi Pad 2 4G;

Redmi Pad 2 9.7;

Redmi Pad 2 Pro;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi Pad SE 2;

Redmi Pad SE 4G;

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi.

Обновления распространяются поэтапно, поэтому даже если модель входит в список, прошивка может стать доступна не сразу — сроки зависят от региона, версии устройства и этапа развертывания обновления.