ИИ взялся за рутинную работу инженеров: Samsung научила нейросеть проектировать микросхемы

Система Rule2DRC переводит текстовые правила проектирования полупроводников в исполняемые скрипты и проверяет их работу на реальных инструментах верификации

Команда Сеульского национального университета совместно с Samsung AI Center разработала ИИ-агента Rule2DRC, который автоматически создаёт скрипты для проверки конструкции полупроводниковых чипов. Технология предназначена для автоматизации этапа Design Rule Check (DRC, проверка правил проектирования), который перед производством микросхем требует проверки тысяч ограничений.

При разработке чипа инженеры должны переводить правила проектирования, сформулированные на естественном языке, в специальные скрипты для систем проверки. Этот процесс требует знания специализированных языков, таких как KLayout и SVRF, а также глубокого понимания технологий производства полупроводников. При переходе на каждый новый техпроцесс такие скрипты часто приходится создавать заново вручную.

Rule2DRC стал крупномасштабным инструментом для оценки того, насколько ИИ на основе больших языковых моделей (LLM) способен выполнять такую задачу. В состав системы вошли 1 000 пар «правило проектирования — код проверки» и 13 921 тестовая компоновка чипов (схема расположения элементов на кристалле).

В отличие от предыдущих подходов, которые оценивали только сходство с эталонным кодом, Rule2DRC запускает созданные ИИ скрипты в настоящем движке проверки и оценивает, работают ли они корректно.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Учёные также разработали метод SplitTester, который выбирает наиболее точный вариант скрипта из нескольких созданных ИИ кандидатов на основе результатов выполнения. По данным команды, такой подход может снизить затраты на написание и проверку DRC-скриптов и ускорить внедрение автоматизации в системах электронного проектирования (EDA, Electronic Design Automation).

Кроме самого инструмента оценки, команда создала интерфейс "layout-native AI agent GUI" для промышленного применения. Он позволяет инженерам одновременно просматривать компоновку полупроводника и получать сгенерированные ИИ коды проверки в одном окне. Система была адаптирована под внутреннюю среду Samsung, а её интеграция с собственной языковой моделью компании продолжается.

Во время демонстраций ИИ-агент смог интерпретировать текстовые инструкции, выбирать нужные области на схеме чипа и автоматически изменять геометрические элементы, например углы. Разработчики уверены, что Rule2DRC и связанный с ним интерфейс могут сократить объём повторяющейся работы инженеров при проектировании микросхем и ускорить автоматизацию процессов проверки новых полупроводниковых технологий.