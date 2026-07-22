Проблемные ускорители Vulcan снова ударили по Northrop Grumman: поставки обновлённой версии сдвинулись

После аномалии февральского запуска компания уже второй квартал подряд списывает убытки по двигателям GEM 63XL и рассчитывает начать их поставки только к концу года

Northrop Grumman сообщила о новых финансовых потерях, связанных с твердотопливными ускорителями GEM 63XL для ракеты Vulcan Centaur. Во II квартале компания списала ещё $91 млн по программе, после аналогичного убытка в $71 млн кварталом ранее.

Причиной стала продолжающаяся доработка двигателей после аномалии, произошедшей во время запуска Vulcan в феврале.

Во время той миссии один из боковых ускорителей столкнулся с «серьёзной аномалией производительности», однако ракета всё же успешно вывела полезную нагрузку на расчётную орбиту. Ни Northrop Grumman, ни United Launch Alliance до сих пор не раскрыли причину неисправности, но компания сообщила, что уже завершила расследование и внедряет корректирующие меры.

По словам главы Northrop Grumman Кэти Уорден, инженеры переработали один из компонентов двигателя, а обновлённая конструкция уже подтвердила работоспособность во время успешного огневого стендового испытания. Серийные поставки модернизированных GEM 63XL планируется начать только к концу 2026 года.

Фото: Northrop Grumman

После февральской аномалии Vulcan больше не запускалась. Сроки возвращения ракеты к полётам ULA пока не объявила. Ранее Космические силы США сообщали, что рассматривают возможность временно использовать конфигурацию Vulcan без твердотопливных ускорителей, однако никаких решений по этому поводу пока что не принято.

Компания также сообщила о пересмотре работ по модулю HALO для окололунной станции Gateway. После того как NASA отказалось от первоначальной концепции Gateway в пользу создания лунной базы, контракт проходит реструктуризацию. Northrop Grumman рассчитывает адаптировать уже созданные технологии HALO для новых планов агентства, хотя в краткосрочной перспективе это приведёт к снижению выручки по программе.