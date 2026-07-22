Пора прощаться с машинами Hyundai российской сборки? Продажи Solaris падают, складские запасы подходят к концу

В июне 2026 года в России было продано 1738 автомобилей бренда Solaris. Это на 21% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с маем продажи снизились на 13%, а относительно апреля — на 27%. Об этом сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Изображение: Solaris

Под брендом Solaris в 2024–2025 годах на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге выпускались четыре модели, собранные из машинокомплектов Hyundai и Kia. Производство было завершено в декабре 2025 года. Всего предприятие выпустило 70,2 тыс. автомобилей. По состоянию на начало июля суммарные продажи Solaris достигли 60 677 машин. Таким образом, на складах остается менее 10 тыс. автомобилей.

Если текущие темпы продаж сохранятся, оставшихся запасов, по оценке Сергея Целикова, дилерам может хватить примерно до конца 2026 года.