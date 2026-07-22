Дата-центры получат собственные атомные электростанции: в Бразилии установят микрореакторы SOLO от Terra Innovatum

Разработчик микромодульных ядерных реакторов Terra Innovatum Global подписал соглашение с латиноамериканской медиагруппой Waiken ILW о размещении своих реакторов SOLO на площадках дата-центров в городе Жагуариуна, Бразилия. Проект предусматривает установку нескольких микрореакторов общей мощностью до 8 МВт для автономного энергоснабжения объектов, обслуживающих сервисы спутникового телевидения и потокового вещания DirecTV Latin America и Sky Brasil.

SOLO представляет собой микромодульный реактор электрической мощностью 1 МВт и тепловой мощностью 4 МВт. По данным Terra Innovatum, система может масштабироваться до 1 ГВт и более за счёт объединения нескольких установок. Установка рассчитана на использование как топлива LEU+ (низкообогащённое урановое топливо с повышенным обогащением), так и HALEU (высокопробное низкообогащенное урановое топливо, с более высоким содержанием урана-235).

Фото: Terra Innovatum Global

Помимо выработки электроэнергии, SOLO может использоваться для производства тепла и других задач, включая опреснение воды, обеспечение промышленного тепла и производство медицинских радиоизотопов. В рамках соглашения с Waiken ILW реакторы должны обеспечить дата-центры постоянным энергоснабжением без подключения к внешней электросети.

Интерес к микрореакторам для дата-центров растёт на фоне увеличения потребления электроэнергии вычислительной инфраструктурой. Ранее американская компания Radiant договорилась о поставке 20 микрореакторов для оператора дата-центров Equinix, а Last Energy объявила о планах построить 30 микрореакторов в Техасе для энергоснабжения объектов вычислительной отрасли.