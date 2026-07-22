Новый внедорожник, который будут выпускать на УАЗе. Выдано ОТТС на Sollers S9: полный привод, 2,0-литровый мотор, 8-ступенчатый «автомат» и очень просторный салон

Компания «Соллерс» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый рамный внедорожник Sollers S9. Документ открывает путь к серийному производству и официальному старту продаж модели в России. Ранее сообщалось, что выпуск автомобиля планируется начать уже в сентябре на площадке Ульяновского автомобильного завода.

Кадр из видео Sollers

ОТТС оформлено на дочернюю компанию «Автомобильные индустриальные технологии». Согласно сертификационным документам, Sollers S9 будет доступен в пяти- и семиместном исполнении с двух- или трехрядным салоном.

Покупателям предложат две версии силовой установки: 2,0-литровый бензиновый турбомотор и 2,0-литровый турбодизель. В обоих случаях двигатели будут работать в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач.

Из документов также стали известны размеры новинки: 5200 х 1965 х 1885 мм, колесная база — 3090 мм. По габаритам модель практически соответствует китайскому JAC JS9, на базе которого создан Sollers S9.

Кадр из видео Sollers

Ранее компания сообщала, что автомобиль получит классическую рамную конструкцию, полный привод с несколькими режимами движения и пружинную заднюю подвеску, разработанную на основе пикапа Sollers ST9.

Предсерийный образец Sollers S9 впервые показали в июне 2026 года. В адаптации автомобиля для российского рынка принимали участие специалисты МГТУ имени Баумана. Они доработали интерьер, изменили дизайн решетки радиатора и оптимизировали размещение камер кругового обзора.

Подготовка к выпуску модели уже идет полным ходом. На территории УАЗа «Соллерс» запустила новое прессовое производство, которое будет выпускать кузовные детали не только для пикапов Sollers, но и для внедорожника S9, а также автомобилей марки УАЗ.