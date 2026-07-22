Новый внедорожник, который будут выпускать на УАЗе. Выдано ОТТС на Sollers S9: полный привод, 2,0-литровый мотор, 8-ступенчатый «автомат» и очень просторный салон
Sollers S9 значительно превосходит по габаритам популярный Land Cruiser 300
Компания «Соллерс» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый рамный внедорожник Sollers S9. Документ открывает путь к серийному производству и официальному старту продаж модели в России. Ранее сообщалось, что выпуск автомобиля планируется начать уже в сентябре на площадке Ульяновского автомобильного завода.
ОТТС оформлено на дочернюю компанию «Автомобильные индустриальные технологии». Согласно сертификационным документам, Sollers S9 будет доступен в пяти- и семиместном исполнении с двух- или трехрядным салоном.
Покупателям предложат две версии силовой установки: 2,0-литровый бензиновый турбомотор и 2,0-литровый турбодизель. В обоих случаях двигатели будут работать в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач.
Из документов также стали известны размеры новинки: 5200 х 1965 х 1885 мм, колесная база — 3090 мм. По габаритам модель практически соответствует китайскому JAC JS9, на базе которого создан Sollers S9.
Ранее компания сообщала, что автомобиль получит классическую рамную конструкцию, полный привод с несколькими режимами движения и пружинную заднюю подвеску, разработанную на основе пикапа Sollers ST9.
Предсерийный образец Sollers S9 впервые показали в июне 2026 года. В адаптации автомобиля для российского рынка принимали участие специалисты МГТУ имени Баумана. Они доработали интерьер, изменили дизайн решетки радиатора и оптимизировали размещение камер кругового обзора.
Подготовка к выпуску модели уже идет полным ходом. На территории УАЗа «Соллерс» запустила новое прессовое производство, которое будет выпускать кузовные детали не только для пикапов Sollers, но и для внедорожника S9, а также автомобилей марки УАЗ.
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