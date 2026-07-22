Гигантский телевизор толщиной с монету, стоящую на ребре. Представлен Skyworth Q9H с экраном 4K/170 Гц и акустикой Harman мощностью 410 Вт

Skyworth начала продажи нового флагманского телевизора Q9H Wallpaper TV. Новинка поступила в продажу в Китае по стартовой цене 14 999 юаней и позиционируется как один из самых тонких телевизоров в своем классе.

Главной особенностью модели стала толщина корпуса всего 27,9 мм — производитель сравнивает ее с толщиной установленной на ребро монеты в 1 юань. Телевизор рассчитан на практически бесшовное крепление к стене, благодаря чему выглядит как картина или декоративная панель.

Фото Skyworth/ithome

Q9H получил прямоугольную рамку и отдельный нижний модуль серебристого цвета, вдохновленный традиционными китайскими свитками. При создании отделки использовались 135 технологических процессов, а для окраски применяются те же японские красители Okuno, которые используются при производстве iPhone.

Телевизор оснащен фирменной панелью Ultra с собственным цветовым охватом BT.2020 без использования технологии расширения цветового пространства за счет подсветки. Также поддерживаются разрешение 4K и частота обновления до 170 Гц.

Аппаратная платформа включает 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. За звук отвечает аудиосистема Harman Cinema System 4.2.2 с пиковой мощностью 410 Вт, что избавляет многих пользователей от необходимости приобретать отдельный саундбар.

Фото Skyworth/ithome

75-дюймовая версия стоит 2200 долларов, а версии на 85 и 100 дюймов оценены в 3250 и 4900 долларов соответственно.