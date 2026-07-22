Nvidia услышала критику геймеров: компания переработала технологию DLSS 5 — больше это не «бьюти-фильтр» для игр

На конференции Siggraph 2026 Nvidia раскрыла новые подробности о DLSS 5. Компания серьезно переработала технологию после неоднозначной реакции игрового сообщества на ее первый анонс. Изначально и разработчиков, и игроков насторожило слишком активное использование генеративного искусственного интеллекта, способного заметно изменять внешний вид игровых сцен и, по мнению критиков, нарушать художественный замысел авторов. Тогда в Сети появилось много мемов на этот счет, технологию шутливо называли «бьюти-фильтром» для игр. Сейчас все должно быть по-другому: Nvidia отодвинула ИИ на второй план.

Изображение: Nvidia

Теперь Nvidia утверждает, что главным принципом DLSS 5 стало сохранение оригинального визуального стиля игры. Для этого компания создала новую архитектуру с тремя уровнями обработки изображения. Разработчики смогут сами выбирать, насколько активно искусственный интеллект будет улучшать картинку, причем настройки можно применять даже к отдельным объектам. Например, оставить персонажей без дополнительной обработки, а улучшение применять только к окружению — или наоборот.

Еще одной особенностью технологии стала возможность мгновенно переключаться между разными моделями обработки без увеличения задержки ввода. Это позволит динамически менять уровень обработки в зависимости от происходящего на экране.

В Nvidia также подчеркнули, что привычная система масштабирования изображения никуда не исчезла. Как и раньше, она восстанавливает геометрию, освещение, тени и другие элементы кадра после рендеринга в более низком разрешении. Генеративный ИИ подключается только на следующем этапе, улучшая уже готовое изображение. При этом компания пока не уточняет, смогут ли разработчики или сами игроки полностью отключить этот дополнительный слой обработки.

Во время презентации инженеры Nvidia рассказали и о задачах, которые пришлось решить при создании DLSS 5. Одной из главных стало сохранение фирменного художественного стиля каждой игры без заметного вмешательства ИИ. Не менее важной задачей было избежать роста задержки управления. В отличие от большинства генеративных моделей, анализирующих сразу несколько кадров, DLSS 5 обрабатывает каждый кадр отдельно, что позволяет сохранить отзывчивость управления.

Отдельное внимание разработчики уделили производительности. Первые демонстрации DLSS 5 проводились на системе сразу с двумя видеокартами GeForce RTX 5090, из-за чего возникли сомнения в практической применимости технологии. Теперь Nvidia заявляет, что новая версия способна работать на одном графическом процессоре. Кроме того, инженерам удалось заметно сократить потребление видеопамяти благодаря компактной модели искусственного интеллекта. По словам компании, технология уже способна обрабатывать изображение в разрешении 4K в реальном времени.

При этом окончательные системные требования пока не раскрываются. Пока неизвестно, станет ли DLSS 5 эксклюзивом для видеокарт поколения Blackwell или будет доступна и владельцам более ранних моделей GeForce RTX.

В Nvidia называют DLSS 5 следующим этапом эволюции технологий масштабирования изображения. Если предыдущие версии были в первую очередь ориентированы на повышение производительности и улучшение сглаживания, то теперь компания делает ставку на интеллектуальную обработку графики с сохранением авторского визуального стиля игр. Разработка технологии продолжается, а параметры моделей все еще корректируются с учетом отзывов игровых студий и сообщества.

Официальную дату релиза Nvidia пока не называет, однако рассчитывает выпустить DLSS 5 в третьем квартале 2026 года.