Компактный ПК с мышью и клавиатурой в комплекте. Представлен HP Star Desk S03

HP расширила линейку настольных компьютеров Star Desk S03, представив новую конфигурацию с процессором Intel Core i3-14100.

Компьютер выполнен в компактном корпусе объемом всего 9 литров с серой передней панелью. На лицевой стороне расположены три порта USB-A со скоростью до 5 Гбит/с и один USB-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с. На задней панели предусмотрены DisplayPort 1.4a, HDMI, четыре порта USB-A 2.0 и сетевой разъем RJ45.

Фото HP/ithome

В основе системы лежит четырехъядерный процессор Intel Core i3-14100. Конфигурация также включает 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 объемом 512 ГБ.

Материнская плата поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. За питание отвечает блок мощностью с сертификатом энергоэффективности 80 Plus Gold. В комплект поставки входят проводные клавиатура и мышь.

Новинка уже поступила в продажу в Китае по стартовой цене 4599 юаней или 680 долларов