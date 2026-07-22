ИИ явил скрытые движения океана по спутниковым снимкам

Учёные из Тель-Авивского университета разработали систему GOFLOW на основе искусственного интеллекта, которая позволяет восстанавливать структуру океанических течений по спутниковым изображениям. Технология показывает движения воды в масштабах, которые раньше практически не удавалось наблюдать напрямую, и помогает изучать процессы, влияющие на климат, погоду и обмен теплом и газами между океаном и атмосферой.

Океаны покрывают более 70% поверхности Земли и являются крупнейшим регулятором климата планеты. Крупные течения, например Гольфстрим, переносят колоссальные объёмы тепла, энергии и углерода, однако многие важнейшие процессы происходят на масштабах в несколько десятков километров и меньше — слишком малых для большинства существующих методов спутникового наблюдения.

Источник: Nature Geoscience (2026). DOI: 10.1038/s41561-026-01943-0

GOFLOW обучали на современных компьютерных моделях океана. Система анализирует последовательности инфракрасных спутниковых снимков, которые фиксируют температуру поверхности воды, и на их основе восстанавливает движение воды. В отличие от прежних методов, основанных на упрощённых физических закономерностях, ИИ-модель способна выявлять сложные структуры потоков, которые ранее оставались незаметными.

С помощью GOFLOW учёные обнаружили динамические процессы в Гольфстриме на масштабах менее 30 км. Эти структуры связаны с резкими перепадами температуры, схождением потоков и вертикальным движением воды — механизмами, которые определяют перемешивание океана и распределение тепла и газов между морем и атмосферой. Кроме того, система впервые позволила получить прямые спутниковые оценки горизонтальной дивергенции океанических потоков — показателя, связанного с подъёмом и опусканием водных масс. Ранее такие данные можно было получать только посредством компьютерного моделирования или измерений непосредственно в океане.

Учёные отмечают, что эти процессы имеют значение не только для изучения океана. Движение и перемешивания воды влияет на интенсивность штормов, тёплые и холодные течения, распространение загрязнителей и способность океана поглощать углекислый газ из атмосферы. Ожидается, что GOFLOW сможет помочь улучшить климатические модели и повысить точность прогнозов экстремальных погодных и климатических явлений.