Samsung работает на опережение Apple: вся информация об очках Galaxy Glasses утекла за несколько часов до презентации

Ожидается, что сегодня, 22 июля, Samsung представит подробности о своих первых умных очках с искусственным интеллектом, Galaxy Glasses, устройстве, разработанном в сотрудничестве с Google, модным брендом очков Wobipark и компанией Gentle Monster.

По данным mydrivers, в основе устройства лежит чип Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1, оснащенный четырьмя ядрами Arm и максимальной тактовой частотой 1,9 ГГц. Чип поддерживает вывод изображения на экран с частотой 60 Гц и разрешением 1280 x 1280, а также запись видео Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Фото Samsung/mydrivers

В очках нет встроенного дисплея, по бокам оправы расположены камеры, позволяющие снимать происходящее. Они работают в сочетании с голосовым помощником Google Gemini AI, обеспечивая визуальное восприятие и взаимодействие, предоставляя интеллектуальные сервисы без использования рук.

Благодаря возможностям визуального распознавания с помощью двух камер, устройство поддерживает множество практических сценариев, позволяя пользователям одним щелчком фиксировать содержимое и сохранять его в Samsung Notes. Оно также поддерживает голосовую навигацию, перевод диалогов в реальном времени и обмен изображениями от первого лица в реальном времени.

Интерактивное управление разделено на два метода. Базовое управление осуществляется с помощью встроенной сенсорной области на дужке. При сопряжении с системой Android XR и смарт-часами серии Galaxy Watch 9 можно также разблокировать функцию управления жестами для дальнейшего упрощения процесса управления.

Фото Samsung/mydrivers

Что касается времени автономной работы, очки могут работать непрерывно в течение 9 часов на одном полном заряде. Входящий в комплект зарядный футляр имеет встроенный аккумулятор, который может зарядить устройство 7 раз.

По имеющейся информации, Apple также выпустит аналогичный продукт в сентябре этого года.