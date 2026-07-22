Крошечный ПК Raspberry Pi получил 10-дюймовый сенсорный дисплей за 80 долларов

10-дюймовая модель совместима только с Raspberry Pi 5 и платами Compute Module IO

Фонд Raspberry Pi расширил линейку фирменных сенсорных дисплеев Touch Display 2, представив новую 10-дюймовую модель. Новинка уже поступила в продажу по цене 80 долларов.

Ранее серия включала только 5- и 7-дюймовые версии. Новый экран получил разрешение 1920 х 1200 пикселей, углы обзора до 85 градусов и поддержку до 10 одновременных касаний, тогда как младшие модели распознают лишь пять точек касания.

Фото Raspberry Pi/mydrivers

Дисплей разработан специально для платформы Raspberry Pi и подключается напрямую к одноплатному компьютеру. Он предназначен для создания информационных терминалов, панелей управления умным домом, портативных устройств и различных DIY-проектов.

Фото Raspberry Pi/mydrivers

При этом 10-дюймовая модель совместима только с Raspberry Pi 5 и платами Compute Module IO. Она не поддерживает Raspberry Pi 4 и более ранние модели, а также серию Raspberry Pi Zero, поскольку для работы требуется интерфейс с четырьмя линиями DSI.

