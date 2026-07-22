«Билайн» с большим отрывом стал лидером российского рынка мультисим-решений

«Билайн» занял первое место среди российских операторов связи на рынке мультисим-решений. К такому выводу пришло аналитическое агентство «Рустеле.КОМ», оценившее участников рынка по технологическим возможностям, качеству обслуживания и другим ключевым критериям.

По данным исследования, доля «Билайна» составляет 16%, что более чем в два раза превышает показатель ближайшего конкурента среди операторов. Аналитики оценили объем российского рынка мультисим-решений по итогам 2025 года в 2,6 млрд рублей и прогнозируют его рост до 3,75 млрд рублей к 2030 году.

При составлении рейтинга учитывались рыночная доля, технологии защиты от блокировок мобильного интернета, качество клиентского сервиса и ценовая политика как операторов связи, так и независимых поставщиков.

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Исследование отмечает, что решение «Билайна» получило максимальную оценку за защиту от блокировок благодаря использованию Private APN и корпоративной сети, которые позволяют маршрутизировать трафик в обход публичных точек фильтрации. Кроме того, оператор оказался одним из лидеров по скорости подготовки коммерческих предложений и качеству взаимодействия с клиентами.

Также аналитики выделили использование закрытого контура передачи данных, при котором трафик бизнес-клиентов изолирован от публичного интернета, что повышает устойчивость связи даже при массовых ограничениях мобильных сетей.

Отдельно в исследовании подчеркивается, что сегодня конкурентоспособность мультисим-решений определяется не количеством SIM-карт или скоростью передачи данных, а возможностью контролировать маршрутизацию трафика с помощью выделенного APN, частных сетей и overlay-решений. По этому показателю операторы связи имеют преимущество перед независимыми игроками, а лидером среди них признан «Билайн».