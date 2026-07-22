Турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney соединили с электромотором на 1 МВт: Pratt & Whitney тестирует силовую установку для самолетов будущего

При этом емкость батареи гибридной системы совсем невелика — 200 кВт·ч

Pratt & Whitney Canada приступила к наземным испытаниям новой гибридно-электрической силовой установки, которая в перспективе может сократить расход топлива региональных самолетов примерно на 30%. Испытания проходят на предприятии компании в канадской провинции Квебек, первый полет демонстратора запланирован на 2027 год.

Фото: RTX

Разработка ведется в рамках проекта RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator. Силовая установка объединяет турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney, электромотор мощностью 1 МВт, созданный Collins Aerospace, и аккумуляторную батарею емкостью 200 кВт·ч, разработанную швейцарской компанией H55.

Главная особенность проекта — разделение нагрузки между двумя типами двигателей. Электромотор будет использоваться во время руления, взлета и начального набора высоты — именно на этих этапах традиционные авиационные двигатели расходуют больше всего топлива. После выхода на крейсерский режим основную тягу обеспечит турбовинтовой двигатель, работающий в наиболее эффективном диапазоне.

По расчетам разработчиков, на типичном региональном маршруте длиной около 250 морских миль (примерно 460 км) такая схема позволит снизить расход топлива и выбросы углекислого газа примерно на 30%.

Для летных испытаний новую силовую установку установят на модифицированный самолет De Havilland Canada Dash 8-100. До первого полета инженерам предстоит провести серию наземных тестов, чтобы проверить совместную работу турбовинтового двигателя, электромотора, аккумуляторной системы и воздушного винта.

Особое внимание разработчики уделили безопасности высоковольтной архитектуры. В системе используются современные силовые полупроводники и электродвигатель с высокой удельной мощностью, а аккумуляторные модули размещены в огнестойких контейнерах с системой отвода тепла и газов на случай аварийной ситуации.

Pratt & Whitney — не единственная компания, работающая над гибридной авиацией. Подобные технологии активно развиваются в рамках программы NASA Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD). Ранее GE Aerospace совместно с Boeing, Aurora Flight Sciences и BETA Technologies успешно испытала аналогичную гибридно-электрическую силовую установку на самолете Saab 340B, выполнив полеты на высоте более 30 тыс. футов (около 9 км).