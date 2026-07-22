Новый 256-ядерный процессор AMD показали до презентации

За несколько дней до открытия конференции Advancing AI 2026 в Сети появилось изображение серверного процессора AMD EPYC Venice шестого поколения. На фото рекламного баннера, установленного возле выставочного центра Moscone West в Сан-Франциско, представлена внутренняя компоновка будущего флагманского CPU.

Изображение: ComputerBase

Судя по картинке, EPYC Venice получит восемь вычислительных кристаллов (CCD), расположенных вокруг двух крупных кристаллов ввода-вывода. Каждый чиплет CCD, судя по схеме, включает два вычислительных комплекса (CCX) по 16 ядер. Таким образом, один вычислительный кристалл содержит 32 ядра, а общее их количество достигает 256. Схема также указывает на использование компактных ядер Zen 6c, которые AMD традиционно применяет в наиболее многоядерных серверных процессорах.

Изображение: ComputerBase

Ранее AMD уже подтвердила, что процессоры EPYC Venice будут построены на архитектуре Zen 6 и смогут предложить до 256 вычислительных ядер. Кроме того, компания объявила о начале их серийного производства по 2-нанометровому техпроцессу TSMC. По заявлению AMD, это первый в отрасли высокопроизводительный вычислительный продукт, массовый выпуск которого освоен по столь тонкому техпроцессу.

Ожидается, что все подробности о новой платформе, архитектуре Zen 6 и процессорах EPYC Venice Лиза Су раскроет во время своего выступления на конференции Advancing AI 2026.