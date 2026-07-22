GM возвращает бензиновые Cadillac после отказа от планов полностью перейти на электромобили за $11 млрд

На фоне прибыли выше ожиданий General Motors выпустит новые версии CT5, XT5 и XT6 с ДВС с 2027 года и завершает EV-стратегию

General Motors объявила о возвращении бензиновых моделей Cadillac после пересмотра стратегии электрификации бренда. В квартальном отчёте компания сообщила, что с весны 2027 года начнёт выпуск новых версий седана CT5, кроссовера XT5 и трёхрядного SUV XT6 с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее GM планировала сделать Cadillac полностью электрическим брендом к концу десятилетия, но теперь будет развивать линейку с двумя типами силовых установок — бензиновыми и электрическими.

Решение стало частью более широкого пересмотра планов GM по электромобилям. Компания уже списала почти $11 млрд расходов, связанных со сворачиванием прежней EV-стратегии: в сумму вошли отменённые контракты на аккумуляторы, остановленные проекты заводов и сокращение запланированных объёмов производства. К концу II квартала GM выплатила около $4,5 млрд из ожидаемых расходов более чем на $7 млрд, а большая часть оставшихся выплат должна пройти в 2026 году.

Фото: Cadillac

При этом финансовые результаты GM оказались выше ожиданий аналитиков. Во II квартале компания получила выручку $48 млрд против прогнозируемых $47 млрд, а скорректированная прибыль выросла примерно на 30% год к году и достигла почти $4 млрд. GM повысила прогноз скорректированной операционной прибыли (EBIT) на весь год до $14–16 млрд, а прогноз скорректированной прибыли на акцию — до $12–14, увеличив оба диапазона на $500 млн.

Основным источником прибыли остаётся североамериканский рынок: операционная маржа региона превысила 8,5%, средняя цена продажи автомобиля сохранилась на уровне $52 000, а расходы на гарантийное обслуживание снизились. При этом продажи автомобилей GM во II квартале сократились на 4%, в частности на фоне роста конкуренции со стороны Toyota, которая активно использует спрос на гибридные модели. У GM пока нет сопоставимой гибридной линейки.

Помимо возврата бензиновых моделей Cadillac, компания готовит изменения в производстве: GM планирует с 2026 года переносить часть выпуска в США, включая производство полноразмерных SUV на завод в Мичигане, который ранее рассматривался для выпуска электромобилей. Компания продолжает развивать программное обеспечение и ИИ-направления, но новые решения показывают, что в ближайшие годы основой бизнеса останутся автомобили с ДВС и электромобили одновременно.