20 лет поисков увенчались успехом? Ученые нашли объект, который может стать первой подтвержденной экзолуной

Международная группа астрономов сообщила об открытии, которое может стать первым убедительным доказательством существования экзолуны — естественного спутника за пределами Солнечной системы. Исследователи обнаружили объект, вращающийся вокруг коричневого карлика — небесного тела, занимающего промежуточное положение между планетой и звездой.

CD-35 2722 b. Изображение: NASA

Открытие сделано в системе CD-35 2722, расположенной примерно в 68 световых годах от Земли в созвездии Голубя. Она состоит из молодого красного карлика и коричневого карлика CD-35 2722B, масса которого примерно в 37 раз превышает массу Юпитера.

Наблюдения проводились с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили. В течение нескольких лет ученые изучали спектр излучения коричневого карлика, отслеживая едва заметные периодические смещения, вызванные гравитационным воздействием обращающегося вокруг него объекта.

Анализ данных показал, что вокруг CD-35 2722B движется тело массой около 90% массы Юпитера. Оно обращается по почти круговой орбите, совершая полный оборот примерно за 170 дней.

Несмотря на то что за последние два десятилетия астрономы обнаружили уже более 6000 экзопланет, надежно подтвердить существование хотя бы одной экзолуны до сих пор не удавалось. Ранее фиксировались лишь возможные кандидаты, однако ни один из них не получил общепринятого подтверждения. Ученые считают, что обнаруженный объект на сегодняшний день является самым убедительным кандидатом на роль экзолуны.

Окончательно подтвердить открытие, по мнению исследователей, сможет Европейский чрезвычайно большой телескоп (E-ELT), который сейчас строится в Чили. Благодаря значительно более высокой разрешающей способности он сможет напрямую наблюдать систему и, возможно, впервые получить изображение экзолуны. Даже если объект в итоге окажется не спутником, а очень маломассивной планетой, это все равно станет важным шагом в изучении подобных систем.