Итальянский стартап привлёк €5 млн для лазерной передачи энергии спутникам

ORiS уже испытала систему на Земле, передавала энергию дронам на расстоянии 100 м и готовит первые космические демонстрации технологии в 2027 году

Итальянский стартап ORiS привлёк €5 млн (около $5,7 млн) на разработку системы лазерной передачи энергии для спутников. Компания из Турина получила €4,5 млн в рамках предварительного инвестиционного раунда под руководством Earlybird и Pitchdrive, а также €500 000 грантового финансирования от региональной итальянской программы поддержки стартапов.

ORiS создаёт технологию, которая позволит одному космическому аппарату передавать энергию другому с помощью лазера. Принимающий спутник сможет получать дополнительную мощность через существующие солнечные панели без их модернизации.

Наземные испытания уже прошли: система передавала энергию дронам, находившимся на высоте около 100 м от передатчика.

Источник: ORiS

Полученное финансирование компания направит на подготовку первых космических испытаний. В рамках миссии в I квартале 2027 года ORiS совместно с компанией Dcubed планирует проверить передачу энергии лазером. Ещё одна демонстрационная миссия запланирована на 2027 год с неназванным партнёром. После этих испытаний компания рассчитывает перейти к демонстрации технологии с одним из первых коммерческих клиентов.

Беспроводная передача энергии рассматривается как способ увеличить мощность спутников и снизить требования к размерам солнечных батарей и аккумуляторов. В отличие от проектов, использующих крупные оптические системы для концентрации солнечного света, ORiS делает ставку на компактные лазерные установки.

Компания также развивает наземное направление LOONA для передачи энергии дронам и планирует вывести его на рынок уже в конце 2026 года. В перспективе ORiS рассматривает применение технологии для лунных миссий, где передача энергии могла бы помочь решать проблему 14-дневной лунной ночи без солнечного освещения.