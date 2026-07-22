Последний шанс Японии: Noetra, которую поддерживают SoftBank, Honda и Sony, бросает вызов США и Китаю в гонке роботов и ИИ

Компания Noetra, поддерживаемая правительством Японии и разрабатывающая базовую модель для физического искусственного интеллекта и робототехники, является «последним шансом» для Японии в стремлении улучшить внутреннее предложение ключевых технологий, о чем заявил ее генеральный директор.

Проект Noetra финансируется государством на сумму более 380 миллиардов иен (2,33 миллиарда долларов США) в первый год, а также 44 компаниями, включая SoftBank, Honda и Sony. Компания закупила 27 500 процессоров Nvidia Rubin и планирует начать строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта в апреле 2027 года, а ввод в эксплуатацию — в июне следующего года.

«Нам удалось объединить людей, которые работают над искусственным интеллектом в Японии, — сказал в интервью Хиронобу Тамба, генеральный директор Noetra. — Честно говоря, я думаю, это может быть наш последний шанс».

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Китай и США ведут ожесточенную гонку в области искусственного интеллекта, при этом Япония, являющаяся ведущим производителем промышленных роботов, стремится повысить самодостаточность и доступ к передовым технологиям.

«Noetra предоставит японским компаниям доступ к надежной и безопасной базовой модели, в рамках которой они смогут самостоятельно управлять данными», — сказал Тамба, который также является руководителем SoftBank.

Правительство ставит перед собой цель к 2040 году внедрить 10 миллионов роботов с поддержкой искусственного интеллекта в таких областях, как производство и судостроение.