«Убийца смартфонов среднего уровня». На подходе новый смартфон с батареей 10 000 мАч, это может быть Huawei Nova 16 SE
Пока Samsung застопорилась на батареях емкостью 5000 мАч, китайские производители смартфонов активно внедряют батареи емкостью 10 000 мАч
Инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что некий местный (китайский) бренд разрабатывает новый смартфон, который вполне можно причислить к монстрам автономности, так как он получит батарею емкостью 10 000 мАч. Также аппарату приписан плоский экран OLED с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 1,5К, 50-мегапиксельная камера и «процессор 8 серии». Инсайдер полагает, что новая модель станет «убийцей смартфонов среднего уровня», что, вероятно, указывает на отличный баланс цены и характеристик.
Информатор не указывает бренд, но высказывается предположение, что речь идет о смартфоне Huawei.
Параллельно другой китайский инсайдер, Fixed Focus Digital, сообщил, что Huawei готовит новый смартфон Nova 16 SE. Ему приписывают первый для линейки мультиспектральный сенсор изображения Huawei, а стоимость устройства, как ожидается, составит от 2000 до 3000 юаней (примерно 280–420 долларов). Новинка может выйти в черном, белом, синем и оранжевом цветах.
Пока неизвестно, идет ли речь об одном и том же устройстве. По одной из версий, смартфон с аккумулятором на 10 000 мА·ч может оказаться либо Huawei Nova 16 SE, либо старшей моделью серии Enjoy 90.
Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite. А Fixed Focus Digital поделился подробностями относительно компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, которая должна выйти в 2024 году, слил фотографии нового iPhone SE4 и рендеры Huawei Pocket 2, а также слил первые детали о цветах iPhone 16.
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