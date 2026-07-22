«Убийца смартфонов среднего уровня». На подходе новый смартфон с батареей 10 000 мАч, это может быть Huawei Nova 16 SE

Инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что некий местный (китайский) бренд разрабатывает новый смартфон, который вполне можно причислить к монстрам автономности, так как он получит батарею емкостью 10 000 мАч. Также аппарату приписан плоский экран OLED с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 1,5К, 50-мегапиксельная камера и «процессор 8 серии». Инсайдер полагает, что новая модель станет «убийцей смартфонов среднего уровня», что, вероятно, указывает на отличный баланс цены и характеристик.

Изображение: Huawei

Информатор не указывает бренд, но высказывается предположение, что речь идет о смартфоне Huawei.

Параллельно другой китайский инсайдер, Fixed Focus Digital, сообщил, что Huawei готовит новый смартфон Nova 16 SE. Ему приписывают первый для линейки мультиспектральный сенсор изображения Huawei, а стоимость устройства, как ожидается, составит от 2000 до 3000 юаней (примерно 280–420 долларов). Новинка может выйти в черном, белом, синем и оранжевом цветах.

Пока неизвестно, идет ли речь об одном и том же устройстве. По одной из версий, смартфон с аккумулятором на 10 000 мА·ч может оказаться либо Huawei Nova 16 SE, либо старшей моделью серии Enjoy 90.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite. А Fixed Focus Digital поделился подробностями относительно компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, которая должна выйти в 2024 году, слил фотографии нового iPhone SE4 и рендеры Huawei Pocket 2, а также слил первые детали о цветах iPhone 16.