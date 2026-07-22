FCC может бесплатно открыть спутникам частоты Wi-Fi и Bluetooth

Регулятор предлагает разрешить устройствам без лицензии напрямую связываться со спутниками, что способно изменить рынок спутникового интернета и IoT

Федеральная комиссия по связи США (FCC) 6 августа рассмотрит инициативу, которая позволит устройствам, работающим в нелицензируемом диапазоне Part 15, напрямую обмениваться данными со спутниками. Речь идёт о частотах, используемых Wi-Fi, Bluetooth, умными датчиками, гаражными воротами и другой массовой электроникой.

Проект предусматривает открытие более 225 МГц нелицензируемого спектра для передачи данных на спутники. Уже выпущенные устройства смогут получить такую возможность после обновления прошивки — без оформления новых лицензий и разрешений.

При этом спутниковые операторы не получат защиты от помех и будут обязаны работать по тем же правилам, что и обычные устройства Part 15: не создавать помех лицензированным службам и работать с любыми помехами сами. Вопрос о передаче сигнала со спутника обратно на Землю пока остаётся открытым.

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В FCC считают, что решение ускорит развитие новых спутниковых сервисов. Среди потенциальных бенефициаров названы Hubble Network и Spire, которым сейчас приходится получать специальные разрешения на использование этих диапазонов, а также коммерческие орбитальные станции вроде Haven-1 компании Vast, где планируется использовать обычные Wi-Fi-устройства.

Новые правила также могут упростить работу спутниковых IoT-сетей для мониторинга окружающей среды, точного земледелия, отслеживания грузов и экстренной связи.

Инициатива может вызвать сопротивление участников рынка. Операторы Direct-to-Device, включая SpaceX, AST SpaceMobile, Amazon и Rocket Lab, уже потратили миллиарды долларов на право использования спектра D2D и могут выступить против появления бесплатной альтернативы. Опасения есть и у операторов Wi-Fi-сетей, которые опасаются роста помех, а также у радиоастрономов: дополнительная активность в диапазоне 2,4 ГГц способна ухудшить качество научных наблюдений и навигационных измерений.