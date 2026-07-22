Ответ на Fitbit Air: Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана

Устройство отслеживает показатели здоровья и физической активности, работает до 10 дней без подзарядки

Компания Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана — Cirqa Smart Band, выйдя на рынок устройств для круглосуточного мониторинга здоровья, где уже представлены решения Whoop и Fitbit Air. В отличие от ряда конкурентов, новинка не требует платной подписки для доступа к основным возможностям.

Браслет отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень стресса, насыщение крови кислородом, температуру кожи и показатель запаса энергии Body Battery. Также устройство анализирует сон, включая его фазы, вариабельность сердечного ритма, дыхание и дневной отдых.

Cirqa способен автоматически определять физическую активность и со временем точнее распознавать тренировки на основе пользовательских корректировок. Поддерживается ручная запись более 80 видов занятий, среди которых бег, ходьба и йога. Для тренировок на открытом воздухе используется GPS подключённого смартфона.

По данным Garmin, время автономной работы достигает 10 дней. Браслет поступит в продажу в нескольких цветах по цене $200. Для сравнения, Fitbit Air стоит от $100, однако часть расширенных возможностей становится доступна только по подписке после окончания пробного периода.