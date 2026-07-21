Unity создала инструмент CLI, который превращает ИИ-агентов в разработчиков игр
Unity CLI позволяет агентам напрямую управлять игровыми проектами, искать ошибки, менять сцены и вносить изменения через терминал
Unity представила Unity CLI — инструмент, который позволяет ИИ-агентам напрямую работать с игровыми проектами без использования графического интерфейса редактора. Через командную строку агент может управлять проектами, изменять элементы сцен, анализировать ошибки и проверять результаты своей работы.
В демонстрации Unity агент получил сообщение о баге, из-за которого игровой персонаж проваливался сквозь пол. Он самостоятельно изучил проект, обнаружил отключённый компонент коллизии (элемент, который определяет столкновения объектов), включил его, запустил проверку и подтвердил, что проблема устранена.
Unity CLI создавался для автоматизации разработки: инструмент поддерживает структурированный вывод данных в форматах JSON и TSV, позволяет запускать команды без участия пользователя и подходит для сценариев непрерывной интеграции (CI), где сборка и проверка проектов выполняются автоматически.
Дополнительный пакет com.unity.pipeline позволяет CLI взаимодействовать с уже запущенным редактором Unity или тестовой сборкой игры через локальный API. Инструмент Unity eval также даёт возможность выполнять C#-код внутри работающего проекта без повторной компиляции.
Так, ИИ-агент может не просто генерировать отдельные фрагменты кода, а пройти полный цикл работы с проектом: получить задачу, изучить состояние игры, внести изменения, собрать проект и проверить результат. Unity CLI доступен бесплатно.
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