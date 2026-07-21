Unity создала инструмент CLI, который превращает ИИ-агентов в разработчиков игр

Unity представила Unity CLI — инструмент, который позволяет ИИ-агентам напрямую работать с игровыми проектами без использования графического интерфейса редактора. Через командную строку агент может управлять проектами, изменять элементы сцен, анализировать ошибки и проверять результаты своей работы.

В демонстрации Unity агент получил сообщение о баге, из-за которого игровой персонаж проваливался сквозь пол. Он самостоятельно изучил проект, обнаружил отключённый компонент коллизии (элемент, который определяет столкновения объектов), включил его, запустил проверку и подтвердил, что проблема устранена.

Источник: Unity

Unity CLI создавался для автоматизации разработки: инструмент поддерживает структурированный вывод данных в форматах JSON и TSV, позволяет запускать команды без участия пользователя и подходит для сценариев непрерывной интеграции (CI), где сборка и проверка проектов выполняются автоматически.

Дополнительный пакет com.unity.pipeline позволяет CLI взаимодействовать с уже запущенным редактором Unity или тестовой сборкой игры через локальный API. Инструмент Unity eval также даёт возможность выполнять C#-код внутри работающего проекта без повторной компиляции.