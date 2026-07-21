Воздух больше не нужен: ИИ-серверы Nvidia будут охлаждаться водой 45 °C

Жидкостная система Rubin убирает вентиляторы и градирни, снижает энергозатраты дата-центров и почти исключает расход воды на охлаждение

Nvidia перевела свою новую ИИ-инфраструктуру Rubin на полностью жидкостное охлаждение, где теплоноситель работает при температуре до 45 °C. Такая схема позволяет охлаждать мощные вычислительные системы без традиционного подхода с холодным воздухом, вентиляторами и энергоёмкими холодильными установками.

В обычных дата-центрах значительная часть энергии уходит на охлаждение: воздух приходится постоянно охлаждать и прогонять через серверы. В Rubin жидкость циркулирует в замкнутом контуре и забирает тепло непосредственно от компонентов.

По оценкам отрасли, повышение температуры охлаждающей системы всего на 1 °C может снизить затраты на охлаждение примерно на 4%, а для дата-центра мощностью 50 МВт это может дать около $4 млн экономии энергии в год.

Фото: Nvidia

Новая архитектура также сокращает потребление воды. Традиционные системы с градирнями могут расходовать около 2,6 млн галлонов воды на 1 МВт мощности в год, тогда как жидкостное охлаждение Nvidia с замкнутым контуром может снизить этот показатель почти до нуля.

При этом цель системы не в том, чтобы сделать чипы холодными: жидкость поступает к процессору при 45 °C и поднимается примерно до 55 °C после отвода тепла. Специальные охлаждающие пластины удерживают температуру компонентов в безопасных пределах, а внешние сухие охладители могут отводить тепло без постоянной работы механических охлаждающих систем.