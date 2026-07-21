Chery оснастила Exeed Exlantix ES 2027 года 26 датчиками, чипами Nvidia и Qualcomm, а продвинутая электроника вошла в стандартное оснащение

Премиальный бренд Chery Exeed представил седан Exlantix ES 2027 года, который получил продвинутую систему помощи водителю Falcon 700 на чипе Nvidia Orin-Y. В стандартную комплектацию вошёл набор из 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, 1 лидара и 3 миллиметровых радаров, которые обеспечивают работу системы Navigate on Autopilot на городских дорогах и трассах.

За работу мультимедийной системы отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295P, на котором работает фирменная модель искусственного интеллекта Chery Carmind AI. Производитель заявляет, что это должно сделать голосового помощника в салоне быстрее и отзывчивее.

Фото: Chery

Стоимость Exlantix ES начинается с 179 900 юаней ($26 500) и достигает 209 900 юаней ($30 900). Покупателям доступны версии с гибридной силовой установкой EREV (электромобиль с увеличителем запаса хода за счёт бензинового двигателя) и полностью электрическая BEV-версия.

Гибридная версия EREV Max развивает 305 л.с. и может проехать до 188 миль (около 303 км) только на электротяге. Версия EREV Ultra с полным приводом получила мощность 463 л.с. Полностью электрический Exlantix ES Max оснащается батареей ёмкостью 100,2 кВт·ч и обеспечивает запас хода до 534 миль (около 859 км).